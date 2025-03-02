الوادي: توقيف 5 أشخاص وحجز 3450 كبسولة من المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح الشرطة بالوادي، خلال عمليات متفرقة بحر الأسبوع المنصرم من تحقيق نتائج إيجابية في مجال محاربة الجريمة الحضرية.

فقد تمكنت خلال 03 عمليات من ضبط كميات هامة من المؤثرات العقلية، وتوقيف 05 متورطين.

ففي العملية الأولى جاءت على إثر إستغلال معلومات تفيد بعزم شخصين نقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بواسطة شاحنـة إلى ولاية شمالية ليتم توقيفها. ضبط بداخلها 3450 كبسولة من المؤثرات العقليـة من نوع بريغبالين 300 ملغ.

فيما تمكنت نفس المصلحة من الإطاحة بمروجين إثنين للمخدرات الصلبة بحوزتهم 8.67غ من الكوكايين معدة للترويج. مع إسترجاع سلاح أبيض و04 خراطيش بندقية صيد من الصنف الخامس.

وتوقيف مروج ثالث في عملية منفصلة ضبط بحوزته، كبسولتي إكستازي وصفيحتين من الكيف المعالج بوزن 198غ.

ومكنت العمليات من توقيف 5 أشخاص، و3450 كبسولة من نوع بريغبالين 300 ملغ، وصفيحتين من الكيف المعالج بوزن 198غ. و8.67 غ من الكوكايين وكبسولتي إكستازي. وأسلحة بيضاء و4 خراطيش بندقية صيد من الصنف الخامس. وشاحنــة.

كما تم تقديم المتورطين أمـام نيابة محكمة الدبيلـــة، عن جرائم الحيازة والنقل للمؤثرات العقلية لغرض البيع بإستعمال وسيلة نقل، جرم حيازة المخدرات الصلبة قصد البيع. وحيازة أسلحة بيضاء وذخائر سلاح من الصنف الخامس.