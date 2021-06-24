الوادي: توقيف 7 أشخاص بتهمة الغش في إمتحانات البكالوريا

في إطار محاربة كافة الممارسات الماسة بنزاهة الامتحانات النهائية عالجت مصالح أمن ولاية الوادي 4 قضايا تتعلق بالغش في الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي. أسفرت عن تقديم 7 أطراف أمام الجهات القضائية.

القضايا الثلاثة الأولى تم معالجتها إثر ورود بلاغات مفادها ضبط حالات غش بمركزين بعاصمة الولاية ومركز بمدينة الـرباح. ليتم بناء على محاضر الغش المحررة من طرف القائمين على مراكز الامتحان إنجاز ملفات قضائية ضد المتورطين. فيما أسفرت عمليات الرصد الإلكتروني لفرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بأمن الولاية. على معالجة قضية رابعة تتعلق بتسريب مواضيع الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم الأطراف أم الجهات القضائية. عن جنحة نشر وتسريب مواضيع وأجوبة البكالوريا أثناء الامتحان بإستعمال وسائل الإتصال عن بعد.