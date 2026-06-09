الوادي.. توقيف شخص وحجز أزيد من 22 ألف علبة سجائر أجنبية الصنع

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي، في عملية نوعية، من توقيف شخص وحجز شاحنتين، مع ضبط كمية معتبرة من السجائر أجنبية الصنع مقدرة بـ 22500 علبة.

تعود وقائع القضية إلى ورود معلومات إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بورماس، مفادها محاولة شخصين تمرير كمية معتبرة من السجائر أجنبية الصنع على متن شاحنتين عبر أحد المسالك الرملية.

وعلى الفور، شكلت مصالح الدرك دورية مع وضع نقطة مراقبة، لتتمكن من توقيف الشاحنتين محل المعلومة وبعد تفتيشهما تفتيشا أمنيا دقيقا، عثر بالصندوق الخلفي لإحدى الشاحنتين اللتين كانتا محملتين بمادة البصل، على كمية من السجائر تقدر بـ 22500 علبة من صنع أجنبي.

وتم اقتياد المشتبه فيه رفقة الشاحنتين والمحجوزات إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية، بينما لا يزال المشتبه فيه الثاني في حالة فرار.

وسيُقدّم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا مع تسليم الشاحنتين والمحجوزات لقباضة الجمارك بالوادي.