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أخبار الجزائر

الوادي.. جريحان في حادث مرور بدوار الماء الحدودية

بقلم عبد العالي.ر
الوادي.. جريحان في حادث مرور بدوار الماء الحدودية
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تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الوادي المتمثلة في وحدة القطاع لدوار الماء، اليوم السبت،  من أجل حادث مرور .

وذلك على مستوى الطريق الرابط بين دوار الماء والطالب العربي عند النقطة الكيلومترية 5 كلم اتجاه الطالب العربي.

وتمثل  الحادث في إصطدام وانقلاب لسيارة من نوع اكسنت خلف 2 جرحى من جنس ذكر يبلغان27 سنة و26 سنة.

أين تعرضوا لإصابات متعددة، اين  تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم من طرفنا إلى المستشفى دوار الماء.

رابط دائم : https://nhar.tv/GSlj4
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