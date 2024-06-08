الوادي.. جريحان في حادث مرور بدوار الماء الحدودية
بقلم عبد العالي.ر
تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الوادي المتمثلة في وحدة القطاع لدوار الماء، اليوم السبت، من أجل حادث مرور .
وذلك على مستوى الطريق الرابط بين دوار الماء والطالب العربي عند النقطة الكيلومترية 5 كلم اتجاه الطالب العربي.
وتمثل الحادث في إصطدام وانقلاب لسيارة من نوع اكسنت خلف 2 جرحى من جنس ذكر يبلغان27 سنة و26 سنة.
أين تعرضوا لإصابات متعددة، اين تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم من طرفنا إلى المستشفى دوار الماء.
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