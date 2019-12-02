الوادي.. حجز أزيد من كيلو ونصف مخدرات بقمار

تمكنت عناصر أمن دائرة قمار بالتنسيق مع فرقة البحث والتحري بأمن ولاية الوادي ، اليومين الماضيين، من الإطاحة بمروجي مخدرات.

المروجان في العقدين الثاني والثالث من العمر كانا يستخدمان دراجة نارية لتسهيل حركتهما أثناء عملها الإجرامي.

وقالت المصالح المعنية، إنّ الإستغلال الأمثل للمعلومات المستقاة أسفر عن توقيف المروجين في حالة تلبس بالرغم من المقاومة الشديدة التي أبدياها لعناصر الشرطة.

وبعد إخضاعهما للتلمس القانوني عثر بحوزتهما على 06 صفائح من المخدرات قدر وزنها بـ1527.97غ.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أنجز ملف قضائي ضد المتورطين وتقدمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميًا.