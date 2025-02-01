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الوادي.. حجز أزيد من 100 ألف فرص مهلوس وتوقيف 9 أشخاص

بقلم عبد العالي رحومة
الوادي.. حجز أزيد من 100 ألف فرص مهلوس وتوقيف 9 أشخاص
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تمكن أمن ولاية الوادي من احباط نشاط شبكة إجرامية مختصة في نقل وتهريب المؤثرات العقلية تتكون من 9 أفراد .

وحسب بيان مصالح الامن انه خلال ثلاثة عمليات متفرقة بحر الأسبوع المنصرم، تم إحباط نشاط 3 شبكات إجرامية تنشط في الإتجار بالمؤثرات العقلية.

العملية مكنت من تضبط أزيد من 100 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغبالين 300 ملغ.

كما أسفرت العمليات من توقيف 9 مشتبه فيهم، مع حجز حجز 100 ألف و620 كبسولة من المؤثرات العقلية. بالإضافة إلى حجز 5 مركبات من مختلف الأنـواع.

وتقديم المشتبه فيهم أمام وكلاء الجمهورية لدى كل من محكمتي الوادي وقمار عن قضية الإستيراد والحيازة والتخزين والنقل والمتاجرة بالمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة التهريب على درجة عالية من الخطورة تهدد الصحة العامة وتبييض الأموال.

رابط دائم : https://nhar.tv/j8klt
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