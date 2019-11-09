الوادي : حجز أزيد من 12 ألف قارورة خمر بجامعة

تمكن عناصر الدرك الوطني بجامعة في الوادي من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الاحجام والانواع.

وخلال العملية تم ضبط أزيد من 12 الف قارورة خمر كانت على متن شاحنة من الحجم الكبير عبر الطريق الوطني رقم 3 في شق المار بجامعة .

العملية تمت بعد ورود معلومات بمرور شاحنة تحمل المشروبات الكحولية عبر تراب ولاية الوادي باتجاة ولاية ورڨلة.

وعقب توقيف الشاحنة وتفتيشها تبين أن صاحب الشاحنة يحمل داخلها ازيد من 12 وحدة من المشروبات الكحولية .

وبعد استوفاء كل الاجراءات القانونية تم تحويل ملفه لدى الجهات القضائية محل الاختصاص .