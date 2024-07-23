الوادي حجز أزيد من 144 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية.

تواصل مصالح أمن ولاية الوادي، ضرباتها الموجعة للجماعات الإجرامية الخطيرة هذه المرة تتمكن من حجز أكثر من 144.000 قرص من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين، في عملية محكمة شلت نشاط شبكة إجرامية تقوم بتحزين هذه السموم بهدف ترويجها.

حيث جاءت هذه العملية بعد استغلال لمعلومات أمنية وردت إلى فرقة البحث والتدخل حول النشاط المشبوه لعناصر ذات الشبكة بتخزينهم لكميات من المؤثرات العقلية داخل أحد الشقق السكنية في إقليم الاختصاص قصد بيعها وترويجها.

و عليه باشرت الضبطية القضائية تحرياتها بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، أين تم إستصدار إذن بتفتيش أحد مساكن المشتبه فيهم ما مكن من حجز 144.800كبسولة من المؤثرات العقلية مع توقيف 05 أشخاص مشتبه فيهم.