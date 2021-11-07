إعــــلانات
أخبار الجزائر

الوادي: حجز أزيد من 17 ألف علبة سجائر أجنبية مهربة

بقلم عبد العالي رحومة
الوادي: حجز أزيد من 17 ألف علبة سجائر أجنبية مهربة
  • 112
  • 0

تمكن أفراد الدرك الوطني ببلدية أميه ونسة غرب ولاية الوادي من إحباط عملية نقل كمية معتبرة من السجائر أجنبية النوع. 

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تمت بناء على معلومات واردة أفضت إلى تحديد تحرك المركبة المشتبه بها وتوقيفها في سد أمني.

وبعد تفتيشها عثر في صندوقها الخلفي على 17500علبة سجائر ذات منشأ كوري.

وتم على الفور توقيف المشتبه به وتحويله على التحقيق مع حجز البضاعة المحملة.

طالع أيضا

الوادي: حجز 2000 قرص مهلوس وتوقيف 4 مروجين

حجز 2000 قرص مهلوس وتوقيف 4 مروجين

تمكنت مصالح أمن ولاية الوادي  من توقيف 04 مروجين وحجز أزيد من 2000 قرص مهلوس. على إثر عمليتين متفرقتين.

وجاءت تفاصيل العملية بعد استغلال لمعلومات حول عزم هؤلاء الموقوفين نقل المهلوسات إلى إحدى الولايات الشمالية. ليتم وضع خطة أمنية محكمة أفضت إلى توقيفهم على متن مركبة سياحية وحجز الكميات المذكورة.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة عن حيازة وترويج الأقراص المهلوسة.

الوادي: الجمارك تحبط محاولة نقل 5520 قرص مهلوس

كما تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي من إحباط محاولة نقل وبيع المؤثرات العقلية، وتوقيف المتورط .

تم حجز 5520 قرص مهلوس كانت مخبأة بإحكام داخل أبواب مركبة سياحية . وبعد إتمام كامل الإجراءات اللازمة تم تحويل المتورط لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص.

الوادي: الجمارك تحبط محاولة نقل وبيع 6525 قرص مهلوس

كما تمكن أعوان الفرقة المتنقلة بأقسام الجمارك بالوادي، من احباط عملية نقل وبيع حبوب مؤثرات العقلية، كانت مخبأة بإحكام داخل أبواب سيارة سياحية.

وحسب ذات المصالح، فقد تم حجز أزيد من 6525 قرص مهلوس وتوقيف سائق المركبة. فيما تم تحويل المتورط لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص

رابط دائم : https://nhar.tv/8PCLM
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر