الوادي: حجز أزيد من 17 ألف قرص مهلوس وتوقيف 9 متورطين

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي، في عمليات متفرقة من حجز أزيد من 17 الف قرص مهلوس وتوقيف 09 متورطين. العملية الأولى تم تنفيذها من قبل الفرقة الإقليمية بالرقيبة عبر الطريق الوطني رقم 48، أين تم توقيف سيارة نفعية، وحجز 6610 قرص وتوقيف 05 أشخاص.

فيما العملية الثانية نفذت من فرقة الإقليمية بكونين تم توقيف سيارة سياحية وحجز 5835 قرص وتوقيف 03 أشخاص. فيما تمت العملية الثالثة على مستوى الحمراية وتم 4678 قرص مهلوس وتوقيف شخص. أين تم تحقيق في القضايا وتحويل ملفات للجهات القضائية محل الاختصاص.