إعــــلانات
قناة النهار

الوادي .. حجز أزيد من 19 ألف وحدة مشروبات كحولية

بقلم قناة النهار
الوادي .. حجز أزيد من 19 ألف وحدة مشروبات كحولية
  • 57
  • 0

الوادي .. حجز أزيد من 19 ألف وحدة مشروبات كحولية

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

طالع أيضا: 

إفشال إغراق الجزائر بـ14 قنطار كيف قادمة من المغرب

رابط دائم : https://nhar.tv/5xubW
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر