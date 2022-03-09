قناة النهار الوادي .. حجز أزيد من 19 ألف وحدة مشروبات كحولية بقلم قناة النهار نشر في 09 مارس 2022 - 11:40 شارك غرِّد أرسل 57 0 الوادي .. حجز أزيد من 19 ألف وحدة مشروبات كحولية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: إفشال إغراق الجزائر بـ14 قنطار كيف قادمة من المغرب رابط دائم : https://nhar.tv/5xubW اقرأ أيضا وزير النقل: السكة الحديدية الحل الأمثل للتخفيف من الأزمة المرورية الوطني 03 مارس "إسماعيل فلاح :" ما يحدث في أوكرانيا يؤكد أن الأمن الإعلامي ضروري لمواجهة حروب الجيل الخامس قناة النهار 06 مارس صريح جدا: الأزمة الروسية الأوكرانية في نظر الجزائريين قناة النهار 01 مارس فاسألوا: أدلة وجوب الحجاب الشرعي قناة النهار 08 مارس الدرك الوطني: حادث مرور مميت بين حافلة لنقل المسافرين و شاحنة بعين الدفلى قناة النهار 17 فيفري ريبورتاج: المرأة الدركية.. عنوان لنجاح كل النساء الجزائريات..ترقبوها سهرة الثلاثاء قناة النهار 07 مارس ارتفاع في درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة قناة النهار 16 فيفري مشاهد مـؤلمة لـ"شوقي" وهو يكتب برجليه بسبب الإعاقة.. حلمه إجراء عملية بألمانيا قناة النهار 17 فيفري درك وطني: مداهمة ورشة سرية لرسكلة النفايات بمدينة الرحمانية قناة النهار 27 فيفري البليدة: غياب الثقافة المرورية لدى الراجلين يعرض حياتهم للخطر قناة النهار 02 مارس