الوادي: حجز أزيد من 19 ألف وحدة من المشروبات الكحولية
تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الوادي من حجز كمية جد معتبرة من المشروبات الكحولية مختلفة الأحجام و الأنواع وذات محلية و أجنبية الصنع.
وفي هذا السياق جاءت العملية التي نجح فيها عناصر الدرك، أين تم العثور على على 19 ألف و50 وحدة مشروبات كحولية كانت مخبأة داخل مزرعة على جنبات عاصمة الولاية.
كما تم بعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية انشاء ملف قضائي وتحويله لدى وكيل الجمهورية محل الإختصاص.
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الوادي: توقيف بارون وحجز أزيد من 13 ألف قرص مهلوس
تمكن عـناصر المصلحة الولائية للشرطة الفصائية بولاية الوادي، من توقيف مروج للمؤثرات العقلية، وحجز كميات جد معتبرة من الأقراص المهلوسة.
وفي هذا السياق جاءت العملية عقب استغلال معلومات تفيد بتورط شاب في العقد الثالث من العمر في إبرام صفقة بيع و شراء للأقراص المهلوسة بأحد أحياء المدينة.
ليتم على الفور وضع تشكيل أمني لتتبع المشتبه فيه، و رصد تحركاته إلى غاية النجاح في توقيفه بمحاذاة مسكنه العائلي.
بالمقابل و بعد استصدار اذن بالتفتيش للمسكن تم العثور على كميات جد معتبرة من المؤثرات العقلية قدر عددها بــ 13050 قرص.
كما تم بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تقديم المتورط أمام الجهات القضائية عن تهمة التهريب، الحيازة
و النقل و المتاجرة في مواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي تدخل في مكوناتها مواد مخدرة.
الوادي: توقيف شخص بتهمة حيازة سلاح ناري من الصنف الرابع
كما تمكن عناصر الشرطة التابعين لأمن دائرة الدبيلة بولاية الوادي خلال اليومين الأخيرين، من توقيف مسبوق قضائيا
و حجز سلاح ناري من الصنف الرابع وكذا سلاح ابيض محظور من نوع “كيتور”.
وفي هذا السياق جاءت العملية اثر رصد تحركات مسبوق قضائيا بأحد شوارع المدينة على متن مركبة سياحية
ليتم على الفور توقيفه و إخضاعه لعملية التفتيش.
كما تم العثور بحوزته على سلاح ناري من الصنف الرابع وكذا سلاح ابيض من نوع “كيتور” دون سبب شرعي.
هذا و بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف قضائي للموقوف وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.