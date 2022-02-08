الوادي: حجز أزيد من 19 ألف وحدة من المشروبات الكحولية

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الوادي من حجز كمية جد معتبرة من المشروبات الكحولية مختلفة الأحجام و الأنواع وذات محلية و أجنبية الصنع.

وفي هذا السياق جاءت العملية التي نجح فيها عناصر الدرك، أين تم العثور على على 19 ألف و50 وحدة مشروبات كحولية كانت مخبأة داخل مزرعة على جنبات عاصمة الولاية.

كما تم بعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية انشاء ملف قضائي وتحويله لدى وكيل الجمهورية محل الإختصاص.

طالع ايضا:

الوادي: توقيف بارون وحجز أزيد من 13 ألف قرص مهلوس