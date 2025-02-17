الوادي: حجز أزيد من 20 ألف قرص “بريغابالين”

تمكّنت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة الرباح بأمن ولاية الوادي، بحر الأسبوع المنصرم. من توقيف شخص ينشط في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية. مع ضبط 20 ألف و580 كبسولة من نوع بريغبالين 300 ملغ.

العملية جاءت بناء على معلومات تفيد بوجود مخطط إجرامي لتمرير كمية معتبرة من المؤثرات العقلية إلى إحدى الولايات الشمالية للوطن. حيث مكنت التحريات الميدانية المباشرة من قبل محققي ذات المصلحة من تحديد هوية المشتبه فيه ورصد تحركاته.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة، تم توقيفه في حالة تلبس بمسكنه، وهو بصدد إخفاء هذه الكمية من المؤثرات العقلية داخل الأجزاء الداخلية لمركبته. التي كانت مركونة بفناء المسكن، إستعدادًا لنقلها بغرض الترويج.

العملية أسفرت أيضا عن حجز المركبة السياحية المستغلة من طرف المشتبه فيه لنقل وترويج المؤثرات العقلية.

ليتم تقديم المشتبه فه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، عن قضية الإستيراد والحيازة والتخزين والنقل لغرض البيع للمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة. التهريب على درجة عالية من الخطورة تهدد الصحة العامة.

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