الوادي: حجز أزيد من 22 ألف قرص مهلوس وتوقيف شخصين

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني باسطيل، والفرقة المتنقلة متعددة المهام للجمارك في إطار التنسيق المشترك بولاية الوادي. وفي عمليتين نوعيتين من توقيف شخصين وحجز أزيد من 22 الف قرص من المؤثرات العقلية

العملية الأولى تم حجز خلالها أزيد من 18 ألف قرص على متن شاحنة مقطورة “سوناكوم”. مخبأة بإحكام داخل صناديق بلاستيكية فارغة للخضر. وتوقيف سائق الشاحنة فيما سبقتها عملية نوعية تم حجز ما يفوق 4020 قرص داخل عجلة إحتياطية بمركبة من نوع بيكانطو سياحية.

وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تحويل المتورطين لوكيل الجمهورية محل الإختصاص