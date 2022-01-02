الوادي.. حجز أزيد من 22 ألف قرص مهلوس

حجز أعوان الجمارك بالوادي بتاريخ 30 ديسمبر، 22.500 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وجرت هذه العملية إثر دورية على مستوى الطريق الرابط بين الوادي والطريفاوي، على تمام الساعة 11سا و30د وعلى إثر ملاحقة سيارتين من نوع أكسنت، إحداهما لاذت بالفرار.

متابعة ومواصلة للعمل الجمركي الميداني، وفي تمام الساعة 14سا30د من نفس اليوم، تم العثور على سيارتين من نوع اكسنت احدهما نفسها التي لاذت بالفرار صباحا ومعها سيارة أخرى، هذه الأخيرة وبعد التفتيش الجمركي، عثر على متنها على 3.750 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ.

و عليه فقد أسفرت العملية على حجز ما يلي:

– 26.250 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ.

– ثلاثة سيارات من نوع أكسنت.

– توقيف مخالف و تقديمه للجهات القضائية المختصة.

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