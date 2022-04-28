الوادي.. حجز أزيد من 26 ألف علبة سجائر أجنبية الصنع

حجزت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد العلندة، أثناء نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 16 على 20000 علبة سجائر أجنبية الصنع انجليزي..

وذلك اثر توقيف شاحنة صغيرة وتفتيشها، وفي ذات السياق تمكن فرقة لدرك لوطني بالبياضة من توقيف مركبة بأحد المسالك الصحراوية، أين عثر على أزيد من 6000علبة سجائر أجنبية الصنع مهربة. ليتم فتح تحقيقات في القضيتين.

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الوادي، من الإطاحة بشخصين ينشطان في نقل و بيع المخدرات.

وحسب بيان لمصالح الأمن بالوادي، فقد تمكنت أيضا من حجز 04 كلغ من المخدرات، وتوقيف مسبوقين قضائيا في العقد الثالث من العمر. حيث أسفرت العملية عن حجز كمية من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بـ 04 كيلوغرام من الكيف المعالج على شكل صفائح. مخبأة بإحكام داخل مركبة مهيأة للبيع. إلى جانب حجز مركبتين كانتا تستعمل في نقل وبيع هذه السموم، بالإضافة كذلك إلى هواتف نقالة.

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي للمتورطين وتقديمهما أمام الجهات القضائية.

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