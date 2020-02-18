الوادي.. حجز أزيد من 26 قنطار من السمك الفاسد الموجه للإستهلاك البشري

تمكنت مصالح الشرطة بالوادي بالتنسيق مع مديريتي الفلاحة والتجارة من حجز 26 قنطار و20 كلغ من الأسماك الفاسدة الموجهة للاستهلاك البشري.

العملية جاءت عقبة مراقبة دورية لمركبات نقل البضائع والمواد الغذائية، أين تم توقيف شاحنة كانت محملة بـ 126 صندوق من الأسماك، لا توافق شروط النقل الصحي والحفظ.

وتم تسخير مصالح مديرية التجارة وقمع الغش، وكذا طبيب بيطري تابع لمديرية الفلاحة، أين أكدت الخبرة أن البضاعة لا تحترم الشروط الضرورية للحفظ والنقل، ليتم حجز البضاعة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها وإتلافها وإعداد ملف قضائي للمتورط فـي القضية وتحويله أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.