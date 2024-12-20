الوادي: حجز أزيد من 4600 كاميرا مراقبة مهربة

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة أميه ونسة بالوادي، خلال الأيام القليلة الماضية من إحباط نشاط شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال تهريب التجهيزات الحساسة متمثلة في كاميرات المراقبة.

العملية التي قام بها عناصر ذات المصلحة جاءت بناءا على معلومات مستقاة مسند بعمل استعلاماتي وميداني محكم.

مما مكن من تحديد مكان تخزين التجهيزات المهربة بأحد المرائب المتواجد بحي سكني وسط مدينة أميه ونسة. الذي تم مداهمته من قبل عناصر المصلحة بموجب إذن بالتفتيش صادر عن النيابة المختصة.

وأسفرت العملية عن توقيف شخصين، وحجز 4625 كاميرا مراقبة من مختلف الأنواع قدرت قيمتها المالية بما يفــوق 800 مليون سنتيم.

كما أسفرت العملية أيضا إلى حجز مركبتين نفعيتين، تستعملان من طرف أفراد الشبكة في نقل المواد المهربة.

فيما تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي. عن جرم التهريب على درجة عالية من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني وجرم تبيض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.