 الوادي.. حجز أزيد من 5 قناطير من فاكهة الموز 

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة العامة لأمن ولاية الوادي من حجز كمية معتبرة من فاكهة الموز.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تدخل العملية في إطار الخرجات الميدانية التي تقوم بها المصلحة للأسواق الخاصة ببيع الخضر والفواكه.

العملية مكّنت من حجز أزيد من 5 قناطيـر من فاكهة الموز، كان تاجران يعرضانها للبيع بسعر يفوق القيمة المحددة قانونًا.

وتم ضبط تاجر بحوزته قنطار و68 كلغ، والثاني 3 قناطير و62 كلغ بمجموع، 5 قناطير و30 كلع أي 530 كلغ.

وأضاف البيان أن البضاعة كانت معروضة للبيع على الرصيف ولا يحوز أصحابها على سجلات تجارية تسمـح لهم بمزاولة هذا النشاط. فضلا عن عرضها للبيع بسعر يتجاوز 400 دج، وهو سقف السعر المقنن لفاكهة المـوز.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم بالتنسيق مع مصالــح التجارة.