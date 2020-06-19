الوادي: حجز أزيد من 7100 قارورة خمر و102 مركبة مخالفة للحجر

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الوادي: حجز أزيد من 7100 قارورة خمر و102 مركبة مخالفة للحجر
بقلم عبد العالي رحومة

تمكن عناصر الأمن بولاية الوادي ليلة أمس من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الاحجام والانواع.

العملية تمت إثر حملة واسعة ومداهمات شنتها ذات المصالح اثناء الحجر المنزلي الصحي لأوكار الفساد خلال الاربعة ايام الأخيرة فقط.

أين أسفرت العملية من من حجز 7172 وحدة مشروبات كحولية مختلفة الأحجام والأنواع، اضافة الى توقيف عدد من المروجين للمخدرات والحبوب المهلوسة.

وفي ذات السياق تم توقبف 478 شخص محل مخالفة الاجراءات القانونية للحجر والقرارات المعمول بها في هذه الجائحة.

ومكنت العملية من حجز وتوجبه 102مركبة للمحشر لمخالفتها للاجراءات الحجر الصحي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=838792

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com