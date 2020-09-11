الوادي: حجز أزيد من 8 آلاف قرص مهلوس وأزيد 12 ألف  قارورة خمر

تمكنت عناصر الأمن من معالجة عديد القضايا النوعية من حجز أزيد 8 آلاف قرص مهلوس، وأكثر من 12ألف قارورة خمر.

العملية الأولى قام بها عناصر فرقة البحث والتدخل الـ BRI عقب مداهمات أمنية لمختلف شوارع وأحياء المدينة خلال الفترة الليلية.

أين تم توقيف سيارة نفعية على متنها شخصان، كانا بصدد إدخال كمية جد معتبرة من الأقراص المهلوسة.

وأسفر التفتيش الدقيق للمركبة من العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة والتي قدر عددها بـ 8200 قرص مهلوس.

وتمكن عناصر الأمن الحضري الرابع بدعم من الأمن الحضري الثالث، والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية في عملية ثانية من حجز كمية جد معتبرة من المشروبات الكحولية.

والتي قدر عددها بـ 12400 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام كانت مخبأة بإحكام بأحد المحيطات الفلاحية بدائرة الإختصاص، وتوقيف 5 متورطين في القضية، من بينهم امراتين.

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية تم إعداد ملف قضائي وتحويلهم لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص.