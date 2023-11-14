الوادي: حجز أزيد من 82 ألف قرص مهلوس

تمكنت الفرقة المتعددة المهام ببلدية سطيل ولاية المغير التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالوادي. في عمليتين متفرقتين من حجز أكثر من 82 ألف قرص من المؤثرات العقلية.

وأوضح المكلف بالإعلام بمفتشية أقسام الجمارك، المفتش الرئيسي مرسي سلطاني، تأتي العمليتان بناء على معلومات مستقاة تفيد بوجود تحركات مشبوهة لمركبات تستعمل لنقل وترويج المؤثرات العقلية. وهو ما دفع أعوان من الفرقة المتعددة المهام بالقيام بدوريات تفتيش ومراقبة على مستوى الحاجز الأمني بالطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ولايتي المغير وبسكرة.

وبعد رصد تحركاتها تم إخضاع ثلاث مركبات محل شبهة إلى عملية تفتيش. أفضت إلى العثور في العملية الأولى على 59850 قرصا من المؤثرات العقلية كانت مخبأة ومموهة بإحكام داخل مركبة. أما في العملية الثانية فحجزت ذات المصالح 22350 قرصا من المؤثرات العقلية. كانت على متن مركبتان.

وتم خلال هاتان العمليتان تم حجز ثلاث مركبات وإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص في العقد الثاني والثالث من العمر. وبعد إخضاعهم إلى التحقيق الأمني تم تقديمهم إلى الجهات القضائية التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم