الوادي: حجز أكثر من 10 كلغ من المخدرات وتوقيف شخصين

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي مؤخرا، من توقيف جماعة إجرامية منظمة تتكون من شخصين. ينشطان في مجال الاتجار غير الشرعي بالمخدرات. مع حجز 10 كيلو غرام و600 غرام من المخدرات.

العملية جاءت استغلالا لمعلومات أمنية وردت إلى ذات المصالح مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يتاجرون في المخدرات على مستوى عاصمة الولاية. و عليه باشرت الضبطية القضائية تحرياتها حول هذه المعلومات بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي. أين تم تحديد هوية المشتبه فيهم، ووضع خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيف شخصين. مع ضبط وحجز 10 كيلوغرام و600 غرام من المخدرات.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة عن قضية حيازة و إستيراد والمتاجرة في المخدرات بطريقة غير شرعية ضمن جماعة إجرامية منظمة.