الوادي: حجز أكثر من 8 قناطير ونصف من اللحوم  الحمراء فاسدة

في إطار محاربة الممارسات التجارية الغير مشروعة لحماية المستهلك والحفاظ على الصحة العمومية، وبناء على معلومات تحصلت عليها عناصر أمن دائرة البياضة، عن وجود مستودع بإقليم الاختصاص به غرفة تبريد غير مصرح بها، مخصصة لتخزين اللحوم بطريقة غير مشروعة.

ليتم مداهمة المستودع أين تم العثور على كمية معتبرة من اللحوم الحمراء تقدر بـ 8 قناطير و 67 كلغ. بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري تبين بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

تم حجز الكمية المذكورة مع إعداد ملف قضائي ضد المعني وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، عن قضية ممارسة نشاط أومهنة مقننة خاضعة للسجل التجاري دون رخصة، حيازة وتخزين لحوم حمراء غير مراقبة بيطريا ومجهولة المصدر لغرض البيع.