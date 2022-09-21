الوادي..حجز ازيد من 10آلاف قرص مهلوس

أوقف عـناصر الشرطة بامن دائرة فمار بالوادي شخص، وحجز كميات جد معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بازيد من 10.000 قرص.

تفاصيل العملية جاءت عقب استغلال لمعلومات تفيد بتورط شاب في العقد الثالث من العمر ينحدر من إحدى الولايات الشمالية في إبرام صفقة لنقل وإخفاء لهذه المواد بأحد أجزاء المركبة.

ليتم وضع تشكيل أمني لتتبع المشتبه فيه ورصد تحركاته ليتم توقيفه وبعد التفتيش الدقيق لأجزاء المركبة تم العثور على الكميات المذكورة.

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المتورط أمام الجهات القضائية عن تهمة التهريب، الحيازة والنقل و لمتاجرة في مواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي تدخل في مكوناتها مواد مخدرة.