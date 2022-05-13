الوادي..حجز ازيد من 18الف علبة تبغ مهربة

حجزت أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك، بالتنسيق مع عناصر الجيش الوطني الشعبي في ولاية الوادي 18 الف علبة سجائر أجنبية.

وتمت هذه العملية في صحراء منطقة الرباح، أين تم كشف مخبأ يتم فيه تحضير وإخفاء مواد تبغية متمثلة في علبة سجائر اجنبية مهربة ومعدة للإدخال.

وتندرج العملية في إطار تضييق الخناق على المهربين هذه المادة وحماية الاقتصاد الوطني.

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