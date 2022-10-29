الوادي: حجز ازيد من 24 الف وحدة من المشروبات الكحولية
بقلم عبد العالي رحومة
تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية. كانت موجهة للترويج على متن شاحنة مموهة بمواد و أسمدة فلاحية.
تفاصيل العملية جاءت استغلالا لمعلومات مؤكدة حول عزم صاحب الشاحنة نقل هذه المواد وإدخالها إلى تراب الولاية. ليتم وضع خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف الشاحنة و حجز 24616 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و الأحجام.
بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.
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