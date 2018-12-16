الوادي.. حجز ازيد من 3200 وحدة خمور بدائرة جامعة

تمكنت مصالح امن دائرة جامعة، في اليومين الأخيرين من حجز كميات جد معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

هذه العملية تعد الثانية بعد حجز ما يقارب 400 وحدة بداية الاسبوع المنصرم.

وقائع القضية تعود إلى معلومات تحصلت عليها عناصر أمن الدائرة عن احتمال عبور شحنة من المشروبات الكحولية على متن شاحنة.

على اثر ذلك وبعد تكثيف عمليات التحري، توصلت إلى تحديد نوعها ووجهتها.

بدورها قامت عناصر الشرطة القضائية بذات المصلحة، من نصب كمين محكم تم من خلاله توقيف الشاحنة، بكل احترافية بعد مناورات خطيرة بالمحيط الحضري.

والتي كان على متنها 3276 وحدة من مختلف الاصناف مموهة بطنين من مادة البصل مستغلين بذلك الظرف الليلي موجهة للترويج بمناسبة عيد السنة الميلادية.

كما أسفرت العملية من توقيف الشخصين المتورطين، أين أنجزت ضدهم ملفات قضائية وتقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا.