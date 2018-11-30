الوادي.. حجز قرابة الـ 11 قنطار من أوراق التبغ

حجزت مصالح الشرطة بأمن دائرة الرقيبة بالوادي كمية جد معتبرة من أوراق التبـغ دون أي سند قانوني.

العملية جاءت عقب استغلال معلومات عن تواجد أحد الأشخاص الذي يستغــل المسالك إجتنابية ببلدية الرقيبة لنقل كميات معتبــرة من هذه المادة.

أين تم إعداد خطة محكمة قصد رصد هذا المسلك.

وتم توقيف شاحنة مشتبه فيها وبعد إخضاعها للتفتيش عثر بداخلها على ما مجمعه 10 قناطير و60 كلغ من أوراق التبغ دون أي سند قانوني.

ليتم حجز البضاعــة وتحويل المتروط في القضية إلى مقر أمن الدائرة أين أعد في حقه ملف جـزائي.