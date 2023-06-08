الوادي.. حجز قرابة 60 ألف كبسولة بريغابالين وتوقيف 8 أشخاص

حجز أفراد الشرطة بأمن ولاية الوادي 56670 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين، مع توقيف 8 أشخاص.

وذلك في عمليتين متفرقتين تتعلق بترويج والاتجار الغير شرعي بالمؤثرات العقلية، وهذا على مستوى كل من دائرة أميه ونسة و دائرة قمار.

هذا و تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن الدائرة إميه ونسه، من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 4 أشخاص مختصة في الاتجار بالمؤثرات العقلية مع حجز 34650 كبسولة من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى مركبة سياحية كانت تستعمل في عملية النقل هذه المواد.

كما اوقفت عناصر الشرطة قمار، شاحنة كانت تنقل 22020 كبسولة من المؤثرات العقلية، كانت مموهة ومخبأة بإحكام داخل تجاويف الشاحنة التي كانت محملة بصناديق البصل، مع توقيف 4 أشخاص.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.