الوادي: حجز قرابة 78 ألف قرص مهلوس وسلاحين ناريين

عالجت فرقة البحث و التدخل BRI بالوادي، قضية نوعية تمكنت من خلالها تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 08 أشخاص. تتراوح أعمارهم بين 20 و 60 سنة. مع حجز أسلحة نارية و كميات معتبرة من المؤثرات العقلية.

هذه العملية جاءت عقب إستغلال معلومات مؤكدة حول النشاط المشبوه لعناصر الشبكة الإجرامية. و بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم إستصدار إذن بتفتيش مساكن أحد أفراد الشبكة. ما مكّن من حجز 77850 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ. سلاحين ناريين بالإضافة إلى 16 خرطوشة حية من عيار 12 ملم و06 خراطيش مستعملة. تم حجز أيضا 1000 علبة سجائر أجنبية و16 إطار مطاطي خاص بالمركبات الرباعية الدفع، 05 مركبات وشاحنة.

كما تم خلال هذه العملية توقيف 08 مشتبه فيهم تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي بتاريخ: 16/10/2023 عن قضية تكوين جمعية أشرار، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني و الصحة العمومية. المتاجرة الدولية للأسلحة ضمن شبكة إجرامية منظمة، الحيازة و الاستيراد والمتاجرة بالأسلحة النارية من الصنف الرابع دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا.