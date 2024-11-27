الوادي: حجز كميات معتبرة من الهواتف الذكية والمكملات الجنسية

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالوادي. في عملية مشتركة مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 5297 هاتف نقال ذكي من مختلف الأنواع.

العملية جاءت في سياق النشاط الميداني الحثيث للفرق الجمركية العملياتية بالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي بمكافحة التهريب بشتى أشكاله. كما تم حجز أيضا 14400 كبسولة مكمل غذائي جنسي متأتية عن طريق التهريب.

كما أسفرت العملية عن حجز شاحنة إستعملت في التهريب مع توقيف شخص، وإحالته على الجهات القضائية المختصة.

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