الوادي.. حجز كمية ضخمة من المهلوسات مموهة داخل شاحنة لنقل البضائع

تمكن عناصر أمن دائرة الرقيبة بالوادي، من ضبط وحجز كميات ضخمة من المؤثرات العقلية، بمدخل المدينة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فقد كانت المحجوزات والمقدرة بـ91490 قرص مهلوس، مموهة بإحكام بمواد تعبئة للخضر على متن شاحنة لنقل البضائع.

وتعود العملية إلى استغلال معلومات حول تواجد الشحنة على متن الشاحنة.

وكانت الشاحنة، مركونة بمكان معزول بالقرب من إحدى المزارع المتواجدة بمدخل المدينة.

وبعد التفتيش الدقيق لأجزاء المركبة كللت العملية بالعثور على الكميات الضخمة المذكورة.

وأسفرت العملية على حجز الكمية السالفة الذكر من المواد الصيدلانية، والتي تدخل في مكوناتها مواد مخدرة.

بالإضافة إلى حجز الشاحنة المستعملة في عملية نقل الأقراص المهلوسة.

وتندرج هذه العملية ضمن جهود المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى ضمان الوقاية والحماية لصحة الأشخاص.