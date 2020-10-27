الوادي: حجز مايقارب 90 ألف وحدة من الألعاب النارية وشماريخ

أخبار الجزائر
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الوادي: حجز مايقارب 90 ألف وحدة من الألعاب النارية وشماريخ
بقلم عبد العالي رحومة

تمكنت مختلف مصالح أمن ولاية الوادي، من حجز كمية معتبرة من الألعاب النارية وشماريخ في عمليات متفرقة.

العملية مكنت من توقيف 4 أشخاص 3 منهم ينحدرون من ولايات مجاورة والرابع من عاصمة الولاية.

وتم حجز بضائع أجنبية متأتية من التهريب وبإستعمال وسائل نقل موجهة للبيع تتمثل في الألعاب النارية والشماريخ.

وتم من خلال هذه العمليات حجز مايقارب 90 ألف مفرقعة والألعاب النارية، وأزيد من 13400 شماريخ.

بالإضافة إلى 900 نجم مضيء موجهة لغرض الاتجار بها بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة.


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