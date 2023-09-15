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الوادي: حجز ما يقارب 01 كيلوغرام من الكيف المعالج

بقلم عبد العالي رحومة
الوادي: حجز ما يقارب 01 كيلوغرام من الكيف المعالج
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تمكنت عناصر فرقة مكافحة الاتجار الغير مشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالوادي. من حجز كمية من المخدرات مع توقيف شخصين في العقدين الثالث من العمر.

العملية جاءت عقب إستغلال معلومات تفيد بقيام شخصين بترويج المخدرات، بإقليم دائرة الدبيلة. ليتم إعداد خطة عملياتية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مكنت من توقيفهما وحجز 10 صفائح من المخدرات قدر وزنها بـ 950غ. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.

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