الوادي: حجز مركبة تُهرب محركات السيارات على الشريط الحدودي

تمكن عناصر أعوان الجمارك بالتنسيق مع أفراد الجيش الشعبي الوطني بولاية الوادي من توقيف مركبة رباعية الدفع بدون وثائق نوع تويوتا هيليكس.

كما تم حجز بداخلها 5 محركات كاملة بعلبة السرعة لسيارات من نوع طيوطا رباعية الدفع قادمة من الحدود الشرقية تونس.

وفي هذا السياق، تمت عملية الحجز بين مفترق الطرق 60 وقرية السبايس الحدودية.

بالمقابل، وبعد ابلاغ وكيل الجمهورية محل الاختصاص الذي أمر بحجز وتسليم البضاعة والمركب المحجوزة لقابض الجمارك بالطالب العربي.

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تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، من توقيف شبكة إجرامية تنشط في مجال الإتجار وترويج المشروبات الكحولية في الوسط الحضري.

وتتكون الشبكة الإجرامية من أربعة أفراد. حيث تمكنت ذات المصالح من حجز ما يقارب 9 آلاف وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام. بالإضافة كذلك إلى حجز مركبة رباعية الدفع تستخدم في نقل هذه المواد.

وجاءت العملية عقب رصد النشاط المشبوه للشبكة، والتي تقوم باستغلال أحد المحيطات الفلاحية على أطراف المدينة في تخزين هذه المواد، وترويجها في الوسط الحضري. ليتم إعداد خطة عملياتية قصد الإيقاع بالمشتبه فيهم.

كما تم مداهمة المخبأ، وتوقيف المتورطون مع حجز ما مجموعه 8925 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

واستمرارا في التحقيق وبعد إخضاع المركبة المحجوزة للمعاينة التقنية، تبين أنها دون وثائق ذات منشأ أجنبي متأتية عن طريق التهريب. وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المعنيين إلى الجهات القضائية المختصة.