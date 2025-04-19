الوادي.. حجز وإتلاف أزيد من 6 قناطير دجاج فاسد

تمكن أعوان المصلحة الولائية للشرطة العامة بالوادي، بالتنسيق مع أعوان الرقابة لمديرية التجارة، والطبيب البيطري للمصالح الفلاحية، من حجز أزيد من 06 قناطير من اللحوم البيضاء مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك البشري.

العملية النوعية تندرج في اطار حماية المستهلك، أين تم حجز 603 كلغ من لحوم الدجاج مجهولة المصدر وتالفة. و4.5 كلغ من شرائح صدور الدجاج، و16 كلغ من أحشاء الدجاج.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور