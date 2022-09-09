الوادي: حجز 1150 صفيحة ورقية تستعمل في تزوير العملة

تمكن افراد الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي، في عملية جد نوعية من احباط عملية نقل وتهريب أوراق تستعمل في تزوير العملة.

وتعود تفاصيل العملية لتحريات كانت قد اطلقتها ذات الجهة أفضت إلى الكشف عن عصابة تحاول نقل كمية من الأوراق المصفحة تستعمل في التزوير العملة.

أين تم وضع كمين لهم أفضى إلى توقيف شخصين وحجز 1150 صفيحة. ومبلغ مالي يقدر بـ29600 دج كانت سيتم تهريبها نحو ولاية جنوبية في أقصى الحدود.

وتم توقيف متورطين إثنين ينحدران من خارج الولاية، وتم فتح تحقيق في القضية وإيحالة الملف للوكيل الجمهورية محل الاختصاص.