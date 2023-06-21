الوادي: حجز 117 ثور إفريقي من سلالة ZéBU و31 رأس ماشية نوع سيداون

عالجت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي 5 قضايا تهريب مواشي وعجول ممنوعة التداول.

العملية تمت بالتنسيق مع محافظة على الصحة العمومية وحماية المستهلك وكذا المحافظة على الثروة الحيوانية والسلالات المحلية. حيث تم حجز 117 ثور إفريقي من سلالة ZéBU و31 رأس ماشية نوع سيداون، مع تحديد هويات 10 أشخاص مشتبه فيهم.

وحسب بيان مصالح الدرك الوطني عملية الحجز تمت على مستوى عدة مزارع. أين قام أصحابها بجلبها من جنوب الوطن على متن وسائل النقل المختلفة.

حيث إستغل الشتبه فيهم مساهمة الدولة في العمل على تخفيض أسعار اللحوم الحمراء للمواطن والمستهلك وخلق نشاط تجاري بين سكان الجنوب ودول الساحل.

وتم توجيه للمشتبه فيهم جنحة تهريب بضاعة أجنبية محظورة وممنوعة من التداول بإقليم الاختصاص، متمثلة في عجول من سلالة ZéBU وماشية من نوع سيداون. وسيتم تقديم الأشخاص المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.