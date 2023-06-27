الوادي: حجز 14 ألف قرص مهلوس مموهة بصناديق الحليب

تمكن أفراد الشرطة بأمن دائرة الرقيبة بالوادي بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بحر هذا الأسبوع، من حجز14010 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغبالين، مع توقيف شخص في العقد الرابع من العمر.

جاءت العملية على إثر معلومات تفيد بعزم شخص نقل كمية من المؤثرات العقلية إلى إحدى

الولايات الشمالية. على متن مركبة نفعية يستغلها المعني في نقل الحليب ومشتقاته، للتمويه على نشاطه المشبوه.

وتم إعداد خطة مكنت من تحديد مكان المركبة ومسارها. وتوقيفها مع ضبط 14010 كبسولة من المؤثرات العقلية كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف المركبة. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية.