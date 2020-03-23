الوادي: حجز 144 قنطار فرينة داخل ورشة مخالفة للشروط

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الوادي: حجز 144 قنطار فرينة داخل ورشة مخالفة للشروط
بقلم عبد العالي رحومة

حجز أعوان الفرقة الإقليمية للتجارة بجامعة بالتنسيق مع مصالح أمن كمية معتبرة من مادة الفرينة ببلدية جامعة ولاية الوادي.

العملية مكنت من ضبط 578 كيس من حجم 25 كلغ وبوزن إجمالي 144.50 قنطار، اي  بقيمة إجمالية تقدر بــــ: 289000.00 دج .

أين يقوم صاحب الورشة بعملية التوضيب في أكياس منقوصة الوسم، وكذا يقوم بتغيير تاريخ الإنتاج من الكيس الذي يشتريه بتاريخ أخر في الكيس الموضب.

كما تم إكتشاف نقص في وزن الكيس المعبأ، حيث بعد وزنه تبين أن هناك فارق 300 غ في الكيس الواحد، زيادة عن وضع أكياس مباشرة، وملامسة للأرض، وغياب الشهادات الطبية للعمال .

وحرر ضد المعني المخالفات ، خداع أو محاولة خداع المستهلك من حيث النتائج المنتظرة منه، ومدة صلاحية المنتوج، وعدم إحترام إلزامية إعلام المستهلك نقص بيانات الوسم.

اضافة الى عدم إحترام إلزامية النظافة الصحية، وعدم تعديل بيانات السجل التجاري .

و قد تم توجيه الكمية المحجوزة للمنفعة العامة، و سلمت للسيد رئيس المجلس الشعبي لبلدية جــامعة لتوزيعها على معوزي البلدية.


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