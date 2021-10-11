الوادي: حجز 167ألف قرص مهلوس باسطيل

تمكنت في إطار التنسيق المشترك كل من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني باسطيل، والفرقة المتنقلة متعددة المهام للجمارك باسطيلباسطيل، بعد وضع حاجز أمني ميداني للمراقبة.

أين تم توقيف شاحنة على متنها شخص يقوم بنقل المؤثرات العقلية، كانت مخبأة بأحكام في تجويف خاص في الصندوق الخلفي في وحجز أزيد من 167 ألف قرص مهلوس. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تحويل المتورط لوكيل الجمهورية محل الاختصاص .