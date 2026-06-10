الوادي.. حجز 185 ألف علبة سجائر و أزيد من 14 ألف قرص مهلوس

تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي من حجز كميات كبيرة من الممنوعات خلال اربعة عمليات متفرقة بالتنسيق رفقة الجيش الوطني الشعبي بالوادي.

وتمثلت العملية الاولى، في حجز شاحنة بها 185000 علبة سجاىر اجنبية مختلفة النوع وموقوفين.

كما تمكنت الجمارك في عملية ثانية من توقيف سيارتين احدهما بها 14400 ,قرص مهلوس و4 موقوفين.

أما العملية الثالثة أسفرت عن ضبط سيارة بها 1197 قرص مهلوس نوع بريقابلين وموقوفين.

في حين، تمثلت العملية الرابعة في حجز شاحنة بها 7329 قرص وموقوف واحد.

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