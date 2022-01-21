الوادي: حجز 2220 كاميرا رقمية حساسة

تمكنت الفرقة الإقليمية للجمارك بولاية الوادي من حجز كاميرات مراقبة رقمية وحساسة مهربة. كما تم توقيف شخصين.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد في إطار مكافحة التهريب تمكن الفرقة المتنقلة للجمارك بولاية الوادي. بالتنسيق مع عناصر الجيش الوطني الشعبي من حجز 2220 كاميرا رقمية حساسة مهربة ودون سند مسبق. محملة على متن شاحنة مموهة ليتم توقيف شخصين وتقديم للجهات القضائية المختصة. الكاميرا المحجوزة عالية الجودة حساسة الاستعمال دخل الجزائر عن طريق التهريب.

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أحبطت عناصر فصيلة الأبحاث التابعة الدرك الوطني بالوادي، عملية بيع وشراء كمية من المؤثرات العقلية.

وجاءت هذه العملية بعد ورود معلومات بإبرام صفقة بيع في منطقة معزولة بواد العلندة. ليتم وضع خطة محكمة تكللت بتوقيف شخص وحجز 5040 قرص مهلوس. وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تحويل المتورط لوكيل الجمهورية محل الاختصاص.

كما تمكنت عناصر الأمن المشتركة بين مصالح أمن الولاية والدرك الوطني بولاية الوادي، من حجز سلاحين ناريين وأسلحة بيضاء.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن العملية جاءت خلال عمليات تنفيذا للمخطط العملياتي المسطر لتأمين إحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة. كما تم تشكيل مداهمات مشتركة موسعة سخر لها كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة.

وشملت التدخلات أوكار الجريمة والنقاط السوداء بتراب الولاية. حيث تم حجز سلاحين ناريين تقليديي الصنع. الأول من الصنف الخامس والثاني من الصنف الثامن. بالإضافة كذلك إلى حجز سلاحين أبيضين محظورين يتمثلان في سيفين من الحجم الكبير من الصنف السادس. وتوقيف 03 متورطين في العملية. في العقد الثاني والثالث من العمر. وتم إعداد ملفات جزائية في حقهم عن جرم حيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء محظورة. تم بموجبهم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.