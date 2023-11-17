الوادي: حجز 24 قنطار من اللحوم البيضاء في البياضة

تمكن عناصر أمن دائرة البياضة بالتنسيق مع كل من مديرية التجارة و مكتب حفظ الصحة ببلدية البياضة، من حجز كمية من اللحوم الفاسدة.

العملية جاءت مواصلة للمجهودات التي تبذلها مصالح أمن ولاية الوادي، لحماية المستهلك، قمع الغش و المحافظة على الصحة العمومية. وإثر ورود معلومات حول تخزين كميات من اللحوم مجهولة المصدر داخل مسكنين بإقليم الاختصاص.

تم على الفور وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا إستصدار إذن بالتفتيش. مامكن من حجز أزيد من 24 قنطارا من اللحوم الفاسدة. التي تم إتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي. عن قضية الذبح الغير شرعي مع تعريض حياة الغير للخطر وعرض مواد صالحة للاستهلاك البشري مع العلم أنها فاسدة.