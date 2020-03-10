 الوادي: حجز 26 ألف قارورة خمر وحوالي 3450 قرص مهلوس

أخبار الجزائر
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 الوادي: حجز 26 ألف قارورة خمر وحوالي 3450 قرص مهلوس
بقلم عبد العالي رحومة

نحج عناصر الشرطة بالوادي خلال الأسبوع المنصرم في عمليات متفرقة من حجز كميات جد معتبرة من المشروبات الكحولية والمؤثرات العقلية.

وخلال عمليتين متفرقتين تم حجز 26 ألف وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الانواع والاحجام وكذا 3450حوالي  قرص مهلوس.

اين تمكن عناصر أمن دائرة البياضة في عملية أولى من حجز 21000 وحدة، وتوقيف 3 متورطين.

فيما تمكن عناصر أمن دائرة المغير في عملية ثانية من حجز أزيد من 500 وحدة.

في حين تم ضبط حوالي من 3450 مؤثر عقلي في 3 عمليات الأولى، مكنت من حجز أزيد من 1000 قرص، وتوقيف متورطين.

أما العملية الثانية فقد قام بها عناصر امن دائرة الطالب العربي و مكنت من حجز 500 قرص و توقيف متورط.

بينما عناصر أمن دائرة الدبيلة فقد تمكنوا في عملية أخيرة من حجز حوالي 1940 قرص وتوقيف 3 متورطين.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم إعداد ملفات جزائية للمتورطين و تقديمهم امام الجهات القضائية المختصة إقليميا.


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