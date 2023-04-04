الوادي.. حجز 312 كلغ “قلب اللوز” داخل حافلة نقل المسافرين

أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتاغزوت حافلة لنقل المسافرين خط الجزائر-الوادي. أين تم العثور على كمية معتبرة من الحلوى التقليدية “قلب اللوز” والمقدرة بــ 387 كلغ أي ما يفوق 3000 قطعة مخبأة بالصندوق الخاص بالأمتعة.

وحسب بيان الدرك الوطني، فإن كمية القلب اللوز المحجوزة كانت مخبأة في مكان لا يتوفر على أدني شروط النظافة. أين تم توقيف الحافلة وحجز الكمية المضبوطة.

كما تم رفع ضد المشتبه فيهم مخالفات ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري، وعدم الفوترة. ومخالفة عدم احترام إلزامية شروط النظافة والنظافة الصحية (شروط الحفظ عند النقل).

وبالتنسيق مع ممثل التجارة بقمار تم إتلاف السلعة المحجوزة، في حين، تم فتح تحقيق في القضية من قبل الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتغزوت.

وجاءت العملية، في إطار تنفيذ برنامج الحملة التحسيسية من حوادث المرور بمناسبة شهر رمضان المبارك. المنظمة من طرف المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي تحت شعار “السياقة اخلاق وذوق” فلا تأذي نفسك وغيرك.

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