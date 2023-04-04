الوادي.. حجز 312 كلغ “قلب اللوز” داخل حافلة نقل المسافرين
أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتاغزوت حافلة لنقل المسافرين خط الجزائر-الوادي. أين تم العثور على كمية معتبرة من الحلوى التقليدية “قلب اللوز” والمقدرة بــ 387 كلغ أي ما يفوق 3000 قطعة مخبأة بالصندوق الخاص بالأمتعة.
وحسب بيان الدرك الوطني، فإن كمية القلب اللوز المحجوزة كانت مخبأة في مكان لا يتوفر على أدني شروط النظافة. أين تم توقيف الحافلة وحجز الكمية المضبوطة.
كما تم رفع ضد المشتبه فيهم مخالفات ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري، وعدم الفوترة. ومخالفة عدم احترام إلزامية شروط النظافة والنظافة الصحية (شروط الحفظ عند النقل).
وبالتنسيق مع ممثل التجارة بقمار تم إتلاف السلعة المحجوزة، في حين، تم فتح تحقيق في القضية من قبل الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتغزوت.
وجاءت العملية، في إطار تنفيذ برنامج الحملة التحسيسية من حوادث المرور بمناسبة شهر رمضان المبارك. المنظمة من طرف المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي تحت شعار “السياقة اخلاق وذوق” فلا تأذي نفسك وغيرك.
وزارة التجارة.. هذه حصيلة التدخلات خلال الـ10 الأيام الأولى من رمضان
وسجلت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، خلال الأيام الـ10 الأولى من شهر رمضان الكريم، العديد من التدخلات. كما سجلت هذه التدخلات خلال الفترة الممتدة من 23 مارس إلى 1 أفريل 2023.
في حين، وحسب المعطيات الرقمية التي عرضتها وزارة التجارة، فإن عدد التدخلات بلغ 53.586 تدخل، و8.659 مخالفة. و7.995 محضر رسمي للمتابعة القضائية، و395.49 طن من المواد المحجوزة بمبلغ 51.16 مليون دينار. أما عدم الفوترة فبلغ 490.6 مليون دينار، واقتراحات بالغلق الإداري لـ303 محل تجاري.
في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش
في حين، تسجيل 23.269 تدخل نتج عنه معاينة 3.584 مخالفة وتحرير 3.061 محضر رسمي للمتابعة القضائية. مع اقتراح الغلق الإداري لـ 115 محل تجاري.
كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة و غير صالحة للإستهلاك قدرت كميتها بـ 395.49 طن بقيمة 40.22 مليون دج.
وبالنسبة للسلع غير المطابقة والصالحة للاستهلاك، فقد تم تحويلها إلى المراكز ذات المنفعة العامة (الهلال الأحمر، الجمعيات الخيرية. والمراكز الإستشفائية، مراكز الطفولة المسعفة، المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين، دور المسنين. كما تم توجيه اللحوم غير المطابقة تم توجيهها إلى حضيرة الكلاب الضالة، و حدائق الحيوانات.