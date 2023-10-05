الوادي: حجز 36 ألف قرص مهلوس

تمكن عناصر الأمن الوطني بولاية الوادي من حجز 36 ألف قرص مهلوس في عمليتين متفرقتين ببلديتي البياضة وقمار.

وتمكن عناصر الأمن الحضري الخارجي بتغزوت التابعة لأمن دائرة قمار بالوادي. من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

العملية جاءت إثر إستغلال معلومات لذات المصلحة حول محاولة أحد الأشخاص تمرير كميات معتبرة من المؤثرات العقلية على متن مركبة سياحية. ليتم على الفور وضع خطة أمنية لغلق كافة المنافذ المؤدية إلى المدينة. ما مكن من توقيف المركبة وحجز 17590 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ. كانت مخبأة بإحكام في إحدى التجاويف.

وفي عملية ثانية، تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة البياضة بالوادي. من الإطاحة بشخصين ينشطان في مجال نقل وتخزين المؤثرات العقلية لغرض الإتجار بها. بالإضافة كذلك إلى حجز كميات هامة منها.

كما أن العملية جاءت عقبة استغلال معلومات تفيد بعزم شخصين لنقل كمية معتبرة من المواد الصيدلانية التي يدخل في تركيبها مواد مؤثرة عقليا لغرض الاتجار غير المشروع فيها، العملية المسندة بالعمل الميداني والإستعلاماتي المحكمة مكنت من تحديد هوية المتورطين وتوقيفهما في حالة تلبس وحجز 17.805 كبسولة من المؤثرات العقلية.

كما تم إستكمالا لإجراءات التحقيق في القضية، إعداد ملفات جزائية في حق المتورطين وتقدميهما أمام الجهات القضائية المختصة.

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