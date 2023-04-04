قناة النهار الوادي: حجز 387 كلغ “قلب اللوز” داخل حافلة لنقل المسافرين 😨 بقلم قناة النهار نشر في 04 أفريل 2023 - 18:01 شارك غرِّد أرسل 117 0 الوادي: حجز 387 كلغ “قلب اللوز” داخل حافلة لنقل المسافرين 😨 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9247d اقرأ أيضا كريم الغانغ: يوتوبوز تدي دراهم عادي وين المشكل ياك رونالدو يدي 200 مليون دولار قناة النهار 28 مارس فرقة تيكوباوين: مازال ماصولناش للعالمية ولما لا القيام بديو مع فنان أمريكي أو هندي قناة النهار 28 مارس محمد علال: العدو الأول للفنان هي الرقابة وحذف المشاهد والجمهور هو لي يحكم قناة النهار 30 مارس أمين بومدين: ليس جيدا للفنان أن يظهر في عدة برامج في نفس الوقت قناة النهار 02 أفريل أمين بومدين: هنا في الجزائر الفنانين يحسدو بعضهم البعض قناة النهار 02 أفريل عشية شهر رمضان المبارك..التمور الجزائرية تتصدر المبيعات في فرنسا قناة النهار 22 مارس واش داني / تروح تشري باتيسري يعضلك واحد منها😂😂 واش ديرلو ؟! طاح مع واحد معياف ومنارفي قناة النهار 24 مارس أم الخير: "الجزء الثالث من بنت البلاد فيه مفاجآت كثيرة " قناة النهار 29 مارس "محمد علال: "هناك قنوات تقدم أعمال لا تصلح أن تبث حتى على اليوتيوب قناة النهار 26 مارس الطاكسي المربوح / المشارك تاع اليوم الله يبارك مثقّف😍😍قدر يربح معانا 13000دج قناة النهار 24 مارس