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قناة النهار

الوادي: حجز 387 كلغ “قلب اللوز” داخل حافلة لنقل المسافرين 😨

بقلم قناة النهار
الوادي: حجز 387 كلغ “قلب اللوز” داخل حافلة لنقل المسافرين 😨
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الوادي: حجز 387 كلغ “قلب اللوز” داخل حافلة لنقل المسافرين 😨

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