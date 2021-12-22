الوادي: حجز 4200 كبسولة مهلوسة وتوقيف شخصين

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي بالتنسيق مع أفراد الجيش الشعبي الوطني من تحجز أزيد من 4200 كبسولة من الأقراص المهلوسة كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف المحرك بمركبة عبر الطريق الوطني فيض المقرن.

العملية تم توقيف شخصين متورطين في عملية لنقل المؤثرات العقلية وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تحويل المتورطين لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص.

طالع أيضا: أمن ورقلة يحجز 5400 قرص مهلوس ويطيح بعصابة مخدرات تضم امرأة

تمكنت، ليلة أول أمس، الفرقة المتنقلة بالشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المهلوسات.

وتتكون الشبكة من خمسة أشخاص من بينهم امرأة في العقد الثاني من العمر.

كما تم حجز على اثر هذه العملية كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بنحو 5445 قرص تحمل نوع ” بريغابالين” كانت مخبأة على متن مركبتين سياحيتين ومبلغ مالي قدر بـ39800 دج من عائدات الترويج.

وتمت العملية على إثر معلومات وردت لذات المصالح بخصوص وجود أشخاص يتاجرون بالممنوعات وسط أحياء مدينة ورقلة. أين تم إعداده خطة محكمة أسفرت إلى إلقاء القبض على المجموعة بالقرب من محطة الوقود بمخرج المدينة باتجاه حاسي مسعود. وبعد تفتيش المركبتين عثر بداخلها على الكمية المذكورة. ليتم توقيفهم وتحويلهم إلى مقر الأمن لنقل أقوالهم في محاضر سماع. ومن ثم أحيلوا على الجهات القضائية لمواصلة التحقيق معهم في هذه القضية.

طالع أيضا: الجلفة: توقيف 3 أشخاص وحجز أزيد من 23 ألف قرص مهلوس

تمكن عناصر السرية الإقليمية لأمن الطرقات بالجلفة، من توقيف 3 أشخاص وحجز أزيد من 23 ألف قرص مهلوس على متن مركبة سياحية.

وتم ذلك، في عملية نوعية على مستوى الطريق الولائي رقم 189 من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة وفتاة تبلغ من العمر 19 سنة، على متن سيارة سياحية.

وجاء ذلك، خلال عملية التفتيش الأمني للمركبة، أين عثر بها على كمية من المؤثرات العقلية.

كما قدرت كمية المحجوزات بأزيد من 23 ألف قرص مهلوس من نوع بريغبالين 300 مغ.

وبعد مواصلة التحقيق من طرف محققي الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة، تم توقيف شخص ثالث.فيما يبقى شخص آخر في حالة فرار.

وفور الانتهاء من التحقيق تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.